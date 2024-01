LA BUG DE L’AN 2000 #3 Montpellier, samedi 17 février 2024.

LA BUG DE L’AN 2000 #3 Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

On remet ça sans plus attendre, avec 6 djs, dont un guest lyonnais, résident au Sucre, Pedro Bertho POGO #2

vendredi 02 février

La « Bug de l’An 2000 » c’est la petite soeur des soirées « We Are The 90’s » …

Même ambiance, même folie mais avec le jogging « peau de pêche » de Diam’s et un piercing en diamant sur le nez comme Christina Aguilera.

La soirée qui te fait scintiller comme un gif de dauphin sur ton skyblog

EUR.

20 Rue de Verdun

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



L’événement LA BUG DE L’AN 2000 #3 Montpellier a été mis à jour le 2024-01-18 par OT MONTPELLIER