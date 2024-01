SAINT-VALENTIN GOURMET Montpellier, mercredi 14 février 2024.

SAINT-VALENTIN GOURMET Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Savourez un délicieux repas gourmet en tête-à-tête, conçu spécialement par le chef Christophe Chiaradia pour célébrer la Saint-Valentin , dans un cadre exceptionnel, chic et historique. Pour le déjeuner ou pour le dîner, séduisez et charmez pendant un délicieux moment.

AU MENU ► Prélude du coeur : Bavarois à la châtaigne, crumble parmesan à l’écume de lait,

► Esquisse Amoureuse : Tartare mi-cuit de veau du Ségala de l’Aveyron et queues d’écrevisses aux Granny Smith, pousses de roquette, crème acidulée à la poutargue,

► Fusion passionnée : Médaillon de lotte nacrée, ravioles de cèpes, foie gras (FR) en pot au feu de poule perlé à l’huile de truffe noire,

► Parenthèse de Douceur : Comme un cœur de framboise-litchi nappé de chocolat noir grand cru, sorbet à la passion Impériale,

► Café et mignardises.

59€ ttc/personne

Réservation 0411282230 ou grandpuy.contact@cdm34.org Nombre de places limités.

EUR.

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie grandpuy.contact@cdm34.org



