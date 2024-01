FORUM SUR LES EMPLOIS ET LES MÉTIERS DE L’ANIMATION Montpellier, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14 17:00:00

Espace Jeunes Citoyens

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Le secteur de l’animation recrute !

Venez découvrir les formations et les métiers d’un secteur qui défend des valeurs de solidarité et d’engagement, et informez-vous pour décrocher un emploi (job pour cet été ou vraie perspective professionnelle)

Vous souhaitez :

• rencontrer des professionnels de l’animation ?

• vous renseigner auprès d’eux sur les métiers, les formations et les offres d’emploi ?

• trouver un job pour cet été ?

De nombreux partenaires seront présents pour répondre à vos questions.

A partir de 16 ans

Accès gratuit sans inscription

Plus d’infos au 04.67.67.30.86

Cet évènement est copiloté par le CRIJ Occitanie et la Direction Jeunesse du Conseil Départemental de l’Hérault

.

907 avenue du professeur Blayac

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



