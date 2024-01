EXPOSITION REPLI STRATÉGIQUE – LÉONORE CHASTAGNER Montpellier, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-25

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir l’exposition Repli stratégique de l’artiste Léonore Chastagner du 3 au 25 février 2024. Au travers de sculptures en céramique et de photographies, elle convoque les notions d’intimité et d’intérieur en construisant un espace refuge.

L’exposition de Léonore Chastagner est peuplée de fragments, d’éclats de corps au repos. Ils dialoguent avec des vêtements pliés. Tous sont pris sur le vif, enregistrés fidèlement comme le témoignage d’un foyer calme. L’artiste cherche à retranscrire des espaces intérieurs, comme celui de l’atelier ou de la maison.

Elle crée ici un refuge partagé de calme et de silence. Le modelage de la terre est un processus lent qui lui permet de s’approcher au plus près des objets qu’elle reproduit. Tout en s’inscrivant dans une histoire de l’art de la sculpture et de l’artisanat, l’artiste capture ses sujets de manière fidèle et précise, sans artifice. La terre travaillée est cuite et laissée à nue.

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h

Place Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



