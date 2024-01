LA NUIT DES LIVRES HARRY POTTER 2024 Montpellier, samedi 3 février 2024.

LA NUIT DES LIVRES HARRY POTTER 2024 Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour cette dixième Nuit des Livres Harry Potter. Cette année, le thème de la soirée sera les lieux magiques.

De la voie 9 ¾ à Pré-au-Lard, du Terrier au ministère de la Magie, vous allez pouvoir explorer le monde des sorciers à travers toutes sortes de jeux et d’activités plus magiques les unes que les autres ! Alors sortez vos baguettes… et que la magie commence !

A Montpellier rdv le 03 février au Presse Corner Book de 16h à 19h

.

467 Rue de la Roqueturière

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



