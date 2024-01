LES 4 SAISONS Montpellier, samedi 3 février 2024.

LES 4 SAISONS Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-11

Organisé par Montpellier Méditerranée Métropole et articulé autour de 4 rendez-vous annuels (printemps – été – automne – hiver), l’événement « Les 4 saisons de l’Agroécologie et de l’Alimentation durable » revient en 2024 pour une troisième édition après le succès de son année de lancement.

Au programme stages, ateliers, projection débat, visites agroécologiques, balades, cours de cuisine…

Découvrez le programme de la saison d’Hiver ci-dessous en pdf

.

1076 Rue Jean-François Breton

et autres lieux

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



