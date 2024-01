FESTIVITÉS DU NOUVEL AN CHINOIS Montpellier, mardi 30 janvier 2024.

Début : 2024-01-30

fin : 2024-02-09

Ne manquez pas le nouvel an chinois et ses célébrations organisés sur Montpellier par l’institut Confucius du 30 janvier au 9 février !

►Exposition de peintures chinoises « L’écho des Maîtres » – Maison des Relations Internationales

Cette année Shuang GAO et ses élèves proposent une exposition intitulée « L’écho des Maîtres ».

Pourquoi mettre nos pas dans ceux des maîtres Chinois ?…

Parce qu’ils nous enseignent à regarder le monde pour en capter l’énergie vibrante. Regardons une de ces peintures : même si le sujet est aussi modeste qu’un légume, une fleur ou un insecte, l’encre et le papier s’unissent pour que la simplicité nous procure une émotion.

Bien souvent, leurs coups de pinceau se déploient avec une économie si efficace qu’ils paraissent magiques et définitivement inatteignables … Shuang Gao, elle-même leur élève, nous apprend avec bonheur à lire leurs peintures, à préparer et manier nos pinceaux pour peut-être enfin que chacune d’entre nous, après avoir « embrassé les pieds du maître » , puisse s’envoler à la rencontre de son originalité, de son plaisir et de son accomplissement.

Vous êtes les bienvenus à la rencontre avec les artistes et la visite guidée proposée par Shuang GAO à 14h30 le mardi 6 février.

Programme complet et inscription sur le site internet de l’événement

Horaires: 9h-17h / Fermeture midi de 12h à 14h et le 1er février toute la journée

►Conférence sur le Feng Shui

Conférence: Le fengshui en architecture – Maison des Relations Internationales

Le fengshui, qualifié en Occident de « superstition » ou de « pseudo-sciences », est une discipline pratiquée en Chine depuis plus de deux millénaires. Littéralement « vent-eau », il œuvre à une harmonie entre l’Homme, l’Architecture et la Nature, et agit de concert pour tendre vers l’unité fondamentale du Ciel-Homme. Ainsi, de la simple maison du paysan au palais de l’empereur, en passant par la demeure du lettré, la résidence du marchand, et la sépulture du défunt, l’axialité et la symétrie, les vides et les pleins, le droit et le sinueux se déploient, s’adaptent et se complètent afin que la vie sur terre soit un reflet de l’ordre céleste.

Le respect de l’environnement, l’intégration au site, la protection des sources et des cours d’eau, la sauvegarde des arbres et des végétaux, … en un mot, un lieu d’osmose où s’harmonisent Voie de l’Homme et Voie du Ciel : l’essence du fengshui.

ENTREE LIBRE

Horaires: 14h30- 15h30

►Autres activités:

16:00 Ouverture

16:15 Chanson chinoise « La cloche du soir de Nanpin » proposée par l’Alliance des Amis Franco-Chinois de Montpellier

16:30 Ateliers enfants: lanterne, peinture, masques, etc.

Atelier raviolis

Atelier bracelet et nœud chinois

Dégustation de thé

Atelier peinture

Essayage des costumes traditionnels chinois

19:00 Danse du dragon – départ du jardin de la MRI

14 Descente En Barrat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



