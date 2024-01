COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier, samedi 27 janvier 2024.

COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Le French Kiss organise sa 1ère soirée Stand-Up à Montpellier le 27 janvier 2024 !

Le bar French Kiss, au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch

Un événement gratuit qui à pour but de faire découvrir vos humoristes locaux dans un cadre atypique !

Au Programme :

6 artistes seront présents lors de cette soirée Humoristiques, chaque artiste aura environ 10 minutes de passage, ce qui est idéal pour découvrir l’univers de chacun et passer une bonne soirée au French Kiss !

La soirée Stand-Up commencera à 19h (veuillez arriver avant pour être sûrs d’avoir des places) et terminera à 22h, de quoi profiter de l’établissement et des artistes présents.

La Line-up :

Elisa Rouaud / Lucas / Camille Tissot / Naïm / Barouf / Polia

Le French Kiss à hâte de vous retrouver pour cette première édition des soirées Stand-Up et compte sur votre présence pour ce nouvel événement qui, on l’espère, deviendra un RDV mensuel de l’humour à Montpellier !

Le bar French Kiss se situe au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch

Organisation : Jossuha Théophile

Rue Jules Ferry

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



