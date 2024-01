CONFÉRENCE LES EXPORTÉS Montpellier, samedi 20 janvier 2024.

CONFÉRENCE LES EXPORTÉS Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

par Sonia DEVILLERS, journaliste et écrivaine.

En partenariat avec Sepharim et la Librairie La Cavale.

par Sonia DEVILLERS, journaliste et écrivaine.

En partenariat avec Sepharim et la Librairie La Cavale.

Salle Pétrarque à 19h le 20 janvier 2024

Entrée libre

.

Place Pétrarque

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



L’événement CONFÉRENCE LES EXPORTÉS Montpellier a été mis à jour le 2024-01-12 par OT MONTPELLIER