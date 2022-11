« Montparnasse, quand Paris éclairait le monde » Galerie Les Montparnos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Montparnasse, quand Paris éclairait le monde » Galerie Les Montparnos, 16 novembre 2022, Paris. Du mercredi 16 novembre 2022 au jeudi 22 décembre 2022

mercredi

de 18h30 à 22h00

gratuit

Soirée de lancement du livre « Montparnasse, quand Paris éclairait le monde » par Mathyeu Le Bal aux éditions Albin Michel – Beaux livres « En 1913, Apollinaire descendait de la Butte Montmartre avec mon père [le célèbre critique d’art André Warnod] lui récitant ses premiers vers d’Alcools. Ils retrouvaient Paul Fort, André Salmon, Max Jacob à La Closerie des Lilas où des joutes de poésie occupaient toutes les nuits. L’arrivée en masse des artistes d’Europe centrale, des Américains, Japonais, Italiens attirés par la France, constituait un melting-pot. « L’École de Paris » était née : les étrangers apportaient leurs traditions, les Français, leurs musées et leur liberté… » Jeanine Warnod Au début du XXe siècle, tous les boulevards du monde convergèrent vers Montparnasse, drainant des artistes aux mille parcours. Ces fils de l’exil vont poser leur valise près du carrefour Vavin où s’exprimera un langage commun : la création. Ce livre unique en son genre raconte dans son extraordinaire globalité ce moment singulier dans l’histoire pendant lequel un quartier de Paris devint la capitale mondiale de l’art. Galerie Les Montparnos 5 rue Stanislas 75006 Paris Contact : https://www.galerielesmontparnos.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 www.galerielesmontparnos.com

