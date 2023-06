Concert en plein-air Montparnasse Paris, 21 juin 2023, Paris.

Concert en plein-air Mercredi 21 juin, 19h00 Montparnasse

partir de 19h, le trio Tapatam vous propose cette soirée pleine de musiques qui groovent, de ziks qui donnent envie de bouger, dans une ambiance de feu ! Pour les amateurs de rock français et international !Vous aimez Nirvana, les Blues Brothers, les white stripes, the dead south, Téléphone, Placebo, Franz Ferdinand, Aznavour, Radiohead, the clash, les grands tubes de Walt Disney, Louise Attaque, Les Pixies, Manau, Axelle Red, -M-, Muse, Elvis Presley, ou même Britney Spears…? Et bah on vous joue tout, et plus encore – avec nos violons, ukulélés, banjos et guitares acoustiques. Même pas peur

Viens, ça va être dingue !_

Montparnasse 1 rue du maine Paris 75014 Quartier du Montparnasse Île-de-France 0682471627 En plein air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©Tapatam