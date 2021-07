MontparnassE Black Stone, 11 août 2021, Marseille.

[http://www.philippemontparnasse.com](http://www.philippemontparnasse.com)française) revient sur scène pour présenter son 4ème album « La vie revolver ». De passage à Marseille pour sa tournée estivale, le compositeur de la B.O. du Film le cœur des hommes 3, a souhaité faire une date à Marseille, au Black Stone. MontparnassE a collaboré avec des artistes comme Ana Girardot, Sylvie Hoarau du groupe Brigitte, Cali ou encore Jean-Patrick Capdevielle. Plus d’infos : www.philippemontparnasse.com EVENEMENT EXCLUSIFS ET INTIMISTE, LIMITÉ A 50 PLACES ! (PASS SANITAIRE NON OBLIGATOIRE) Rendez-vous mercredi 11 août 2021 à 20h. Au programme : ->> 20h30 : Première partie avec Johnny Favourite (Lyonnel PARRA) reprise guitare voix des grandes chansons du cinéma avec les premiers films d’Elvis Presley en passant par Tarantino, Queen, Elton John, The Last Waltz etc. ->> 21h30 : MontparnassE en formule acoustique avec 2 musiciens (Laurent PISULA & Vincent PERROT). Un partage authentique sur tout ce qui fait le grand voyage de la vie : les peines, les espoirs, les amours et les voyages.

