Montormel entre Histoire et nature Parking du mémorial de Montormel Coudehard, samedi 5 octobre 2024.

Montormel entre Histoire et nature La vallée de la Dive et les reliefs du Pays d’Auge sont occupés par l’être humain depuis des millénaires. Samedi 5 octobre, 14h00 Parking du mémorial de Montormel 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking du mémorial de Montormel // Equipement: Chaussures de marche

Comment a-t-il su exploiter ces espaces de nature au fil des siècles ? Et comment ces paysages furent-ils décisifs dans le dénouement de la bataille de Normandie ? Une balade co-animée par l’équipe du CPIE et celle du mémorial de Montormel. Dès 10 ans

Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}]

