L’ENVOLÉE – LA GALETTE DES REINES Montolieu, 2 mars 2024, Montolieu.

Montolieu,Aude

THÉÂTRE DE L’ART BRUT ENTRE RÉEL ET FICTION avec la CIE KF (35)

DOS ADULTES + DE 15 ANS

DURÉE 1H05

À l’heure de la collation se joue un dialogue au micro entre deux comédiennes tour à tour journaliste et interviewée.

À partir de trois reportages fidèlement retranscrits, elles nous offrent des paroles de femmes rebelles qui cultivent un art de la débrouille. Elles nous interrogent sur notre relation à l’argent, nos besoins et nos plaisirs, nos certitudes et nos choix. Elles témoignent de leur liberté d’agir et de penser. Un hommage est ainsi rendu à la poésie du langage parlé. Un fil se tend entre le réel et la fiction.

Une suite de témoignages, une galerie de portraits de femmes.

Incarné, avec beaucoup de tendresse et d’émotion.

Réalisé à partir de podcast (arte/France culture).

2024-03-02 20:30:00 fin : 2024-03-02 . EUR.

Montolieu 11170 Aude Occitanie



GROSS ART THEATRE BETWEEN REAL AND FICTION with CIE KF (35)

BACK ADULTS + 15 YEARS

RUNNING TIME 1H05

At snack time, a dialogue takes place between two actresses, one a journalist, the other an interviewee.

Based on three faithfully transcribed reports, they offer us the words of rebellious women who cultivate the art of making do. They ask us about our relationship with money, our needs and pleasures, our certainties and our choices. They bear witness to their freedom to act and think. A tribute to the poetry of spoken language. A thread stretches between reality and fiction.

A series of testimonials, a gallery of women?s portraits.

Embodied, with great tenderness and emotion.

Based on podcasts (arte/France culture)

TEATRO DE ARTE GROSS ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN con CIE KF (35)

ESPALDA ADULTOS + 15 AÑOS

DURACIÓN 1H05

A la hora de la merienda, tiene lugar un diálogo al micrófono entre dos actrices que se turnan como periodista y entrevistada.

A partir de tres reportajes fielmente transcritos, nos ofrecen las palabras de mujeres rebeldes que cultivan un arte de arreglárselas. Nos preguntan por nuestra relación con el dinero, nuestras necesidades y placeres, nuestras certezas y nuestras elecciones. Dan testimonio de su libertad para actuar y pensar. Es un homenaje a la poesía del lenguaje hablado. Un hilo conductor entre realidad y ficción.

Una serie de testimonios, una galería de retratos de mujeres.

Encarnados, con gran ternura y emoción.

Basado en podcasts (arte/France culture)

THÉÂTRE DE L’ART BRUT ENTRE REL ET FICTION mit der CIE KF (35)

RÜCKEN ERWACHSENE + 15 JAHRE

DAUER 1H05

In der Mittagspause findet ein Dialog am Mikrofon zwischen zwei Schauspielerinnen statt, die abwechselnd als Journalistinnen und Interviewpartnerinnen fungieren.

Ausgehend von drei genau wiedergegebenen Reportagen erzählen sie uns von rebellischen Frauen, die eine Kunst des Durchwurstelns pflegen. Sie fragen uns nach unserer Beziehung zum Geld, unseren Bedürfnissen und Freuden, unseren Gewissheiten und unseren Entscheidungen. Sie zeugen von ihrer Handlungs- und Denkfreiheit. Eine Hommage an die Poesie der gesprochenen Sprache. Ein Faden spannt sich zwischen Realität und Fiktion.

Eine Folge von Zeugnissen, eine Galerie von Frauenporträts.

Verkörpert, mit viel Zärtlichkeit und Emotion.

Erstellt anhand von Podcasts (arte/France culture)

Mise à jour le 2023-10-13 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme