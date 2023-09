FASCINANT WEEK-END – WINE TOUR EN 2CV Montolieu, 19 octobre 2023, Montolieu.

Montolieu,Aude

Deux formules de découverte sont proposées, à l’occasion de ce Fascinant week-end en Grand Carcassonne !

Soit la location, simple, à la journée (départ et retour à Montolieu, 190€).

Soit la location d’une 2CV à la journée comprenant :

– Le parcours avec roadbook (départ et retour Montolieu).

– La visite chai du Château de Pennautier (dégustation 3 vins et déjeuner 3 plats + eau) au restaurant la Table du Château.

– La visite du Gouffre géant de Cabrespine.

– L’essence et les assurances.

Cette seconde formule est proposée au tarif préférentiel de 380€ TTC pour 2 personnes (si plus de 2 personnes, il faut rajouter le repas, la dégustation et la visite du Gouffre, soit 65€/personne).

A noter : la capacité de la 2CV est de 4 personnes maximum. Le permis du conducteur doit dater de plus d’un an, et ce dernier doit être âgé de plus de 21 ans. Caution demandée de 2000€.

Réservations, par mail ou téléphone, possibles jusqu’à 24h avant le départ.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . EUR.

Montolieu 11170 Aude Occitanie



Two discovery packages are available for this Fascinating weekend in Greater Carcassonne!

Either simple, one-day rental (departure from and return to Montolieu, 190?).

Or rent a 2CV for the day, including :

– Route with roadbook (departure from and return to Montolieu).

– Visit to the Château de Pennautier winery (3-wine tasting and 3-course lunch + water) at the Table du Château restaurant.

– Visit to the giant Cabrespine chasm.

– Gas and insurance.

This second package is offered at the preferential rate of 380? Incl. VAT for 2 people (if more than 2 people, meal, tasting and visit to the Gouffre must be added, i.e. ?65/person).

Please note: the capacity of the 2CV is 4 people maximum. Driver’s license must be at least one year old, and the driver must be over 21. A deposit of ?2,000 is required.

Reservations can be made by e-mail or telephone up to 24 hours before departure.

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

Le proponemos dos paquetes de descubrimiento para este fin de semana fascinante en la Gran Carcasona

O bien simple alquiler de un día (salida y regreso a Montolieu, 190?).

O alquiler de un 2CV para el día, incluyendo :

– La ruta con roadbook (salida y regreso a Montolieu).

– Una visita a las bodegas del Château de Pennautier (degustación de 3 vinos y almuerzo de 3 platos + agua) en el restaurante Table du Château.

– Visita a la sima gigante de Cabrespine.

– Gasolina y seguro.

Este segundo paquete está disponible al precio especial de 380? IVA incluido para 2 personas (si hay más de 2 personas, hay que añadir la comida, la degustación y la visita al Gouffre, es decir, 65 euros/persona).

Atención: la capacidad máxima del 2CV es de 4 personas. El permiso de conducir debe tener más de un año de antigüedad y ser mayor de 21 años. Se requiere un depósito de 2.000 euros.

Las reservas pueden hacerse por correo electrónico o por teléfono hasta 24 horas antes de la salida.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

Anlässlich dieses Faszinierenden Wochenendes im Großraum Carcassonne werden zwei Entdeckungspakete angeboten!

Entweder die einfache Tagesmiete (Abfahrt und Rückkehr in Montolieu, 190?) oder die Tagesmiete (Abfahrt und Rückkehr in Montolieu, 190?).

Oder die Vermietung einer 2CV für einen Tag mit folgenden Leistungen

– Die Strecke mit Roadbook (Abfahrt und Rückkehr nach Montolieu).

– Besuch des Weinkellers des Château de Pennautier (Weinprobe mit 3 Weinen und Mittagessen mit 3 Gängen + Wasser) im Restaurant La Table du Château.

– Der Besuch des Gouffre géant de Cabrespine.

– Benzin und Versicherungen.

Dieses zweite Paket wird zum Vorzugspreis von 380? Inkl. MwSt. für 2 Personen (bei mehr als 2 Personen müssen Sie das Essen, die Weinprobe und den Besuch des Gouffre hinzufügen, d.h. 65?/Person).

Hinweis: Die Kapazität des 2CV beträgt maximal 4 Personen. Der Führerschein des Fahrers muss älter als ein Jahr sein und der Fahrer muss über 21 Jahre alt sein. Kaution von 2000?

Reservierungen per E-Mail oder Telefon sind bis zu 24 Stunden vor der Abfahrt möglich.

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

