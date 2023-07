AUDE AUX ARTS : FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN Montolieu, 6 août 2023, Montolieu.

Montolieu,Aude

L’Association Aude Aux Arts organise son festival d’art contemporain les 4, 5 et 6 août 2023 au sein du village du livre et des Arts de Montolieu !

34 artistes de tous horizons à découvrir : peintres, sculpteurs, photographes… qui exposent leurs oeuvres dans les rues du village. Cetta année, au presbytère, un hommage à Gérard Puel, peintre et scénographe (avec prolongation jusqu’au 13 août).

A noter : Les ateliers d’artistes ouvrent leurs portes à l’occasion d’Aude aux arts..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Montolieu 11170 Aude Occitanie



The Aude Aux Arts Association is organizing its contemporary art festival on August 4, 5 and 6, 2023 in the Montolieu book and arts village!

34 artists from all horizons to discover: painters, sculptors, photographers… exhibiting their works in the streets of the village. This year, at the presbytery, a tribute to Gérard Puel, painter and scenographer (extended until August 13).

Please note Artists’ studios open their doors on the occasion of Aude aux arts.

La asociación Aude Aux Arts organiza su festival de arte contemporáneo los días 4, 5 y 6 de agosto de 2023 en el pueblo del libro y las artes de Montolieu

se presentarán 34 artistas de todos los horizontes: pintores, escultores, fotógrafos… que expondrán sus obras en las calles del pueblo. Este año, en el presbiterio, homenaje a Gérard Puel, pintor y escenógrafo (prolongado hasta el 13 de agosto).

También cabe destacar: Los talleres de los artistas abren sus puertas durante Aude aux arts.

Der Verein Aude Aux Arts organisiert sein Festival für zeitgenössische Kunst am 4., 5. und 6. August 2023 im Buch- und Kunstdorf Montolieu!

es gibt 34 Künstler aus allen Bereichen zu entdecken: Maler, Bildhauer, Fotografen…, die ihre Werke in den Straßen des Dorfes ausstellen. Dieses Jahr gibt es im Pfarrhaus eine Hommage an Gérard Puel, Maler und Bühnenbildner (mit Verlängerung bis zum 13. August).

Zum Vormerken: Die Künstlerateliers öffnen anlässlich von Aude aux arts ihre Türen.

