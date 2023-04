ENS – LA CHAPELLE SAINT-ROCH ET LE CIRQUE DE COMBE BELLE, 19 avril 2023, Montolieu.

5 km / Moyen (150 m de dénivelé) / + 6 ans

RDV parking du couvent, au pied de la montée pour la chapelle.

Montolieu, village du livre, est aussi le point de départ idéal pour une splendide promenade au rythme des senteurs de la garrigue. Et quel point de vue depuis la chapelle !

Réservation obligatoire..

2023-04-19 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-19 18:00:00. .

Montolieu 11170 Aude Occitanie



5 km / Medium (150 m difference in altitude) / + 6 years

RDV parking of the convent, at the foot of the climb to the chapel.

Montolieu, the village of books, is also the ideal starting point for a splendid walk to the rhythm of the scents of the scrubland. And what a view from the chapel!

Reservation required.

5 km / Medio (150 m de ascenso) / + 6 años

Aparcamiento RDV del convento, al pie de la subida a la capilla.

Montolieu, pueblo de libro, es también el punto de partida ideal para un espléndido paseo al ritmo de los aromas de la garriga. Y ¡qué vistas desde la capilla!

Reserva obligatoria.

5 km / Mittel (150 m Höhenunterschied) / + 6 Jahre

RDV Parkplatz des Klosters, am Fuße des Aufstiegs zur Kapelle.

Montolieu, das Dorf des Buches, ist auch der ideale Ausgangspunkt für einen herrlichen Spaziergang im Rhythmus der Düfte der Garrigue. Und was für ein Ausblick von der Kapelle aus!

Reservierung erforderlich.

