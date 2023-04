Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

2023-06-30 18:00:00 – 2023-07-02 23:00:00

Loir-et-Cher . Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir. Pour cette deuxième édition, les valeurs du festival restent identiques : proposer durant 3 jours le premier weekend de juillet, un festival gratuit et en plein air, ou l’on peut retrouver concerts, théâtre, expositions, et performances d’artistes locaux.

Nous voulons aussi proposer un événement durable, qui s’ancre dans une dynamique actuelle. À l’heure ou l’uniformisation de la culture devient la norme, nous pensons qu’un nouveau mode de consommation culturel est envisageable ! Foliart, c’est un festival multiculturel qui se tient à Montoire sur le Loir (41), pour une deuxième édition fin juin – début juillet. lesimpromptus.asso@gmail.com https://foliart.s2.yapla.com/fr/ Foliart Festival

