Cet évènement est passé Marché de Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir Marché de Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, 2 janvier 2023, Montoire-sur-le-Loir. Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2023-01-02

fin : 2023-12-31 Mettez vos sens en éveil grâce aux marchés de Montoire-sur-le Loir..

Mettez vos sens en éveil grâce aux marchés de Montoire-sur-le Loir.

Marché de Montoire-sur-le Loir. Vous y trouverez selon le jour du marché : fromages de chèvres, volailles au détail, fruits et légumes, pommes bio, champignons bio, olives, fromages, poisson, rôtisserie, volailles vivantes, produits fermiers – charcuterie, ostréiculteur, viticulteur, pain bio, fromages de vaches, viande d’agneau, crustacés, pizza, boucher, crêpes, bières artisanales, pâtes artisanales, rôtisserie, plats cuisinés, miel des fleurs, plantes, produits ménagers, vêtements femmes… Liste complète des producteurs et commerçants présents ci-dessous. EUR. Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par ADT41 Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Autres Code postal 41800 Adresse Ville Montoire-sur-le-Loir Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Montoire-sur-le-Loir Latitude 47.752435 Longitude 0.862388 latitude longitude 47.752435;0.862388

Marché de Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir 2023-01-02 2023-01-02 was last modified: by Marché de Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir 2 janvier 2023