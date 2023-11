Concert de Noël par l’ensemble vocal SperaCanta 22700 PERROS-GUIREC, côtes d’armor Montner Catégories d’Évènement: Montner

Pyrénées-Orientales Concert de Noël par l’ensemble vocal SperaCanta 22700 PERROS-GUIREC, côtes d’armor Montner, 3 décembre 2023T 18:00, Montner. Concert de Noël par l’ensemble vocal SperaCanta 22700 PERROS-GUIREC, côtes d’armor Montner Dimanche 3 décembre, 18h00 Afin de fêter l’approche de Noël, l’Ensemble vocal SperaCanta proposera un concert de chants de Noël à l’ Eglise Saint-Jacques de Perros-Guirec le samedi 2 décembre à 18h Dimanche 3 décembre, 18h00 1 Afin de fêter l’approche de Noël, l’Ensemble vocal SperaCanta proposera un concert de chants de Noël à l’ Eglise Saint-Jacques de Perros-Guirec le samedi 2 décembre à 18h A la direction : Aurélie Marchand

Au piano : François-Xavier Kernin

Participation libre Organisateur : En mesure 22

Site internet :https://www.enmesure22.fr 22700 PERROS-GUIREC, côtes d’armor Eglise Saint Jacques Montner 66720 Pyrénées-Orientales Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Montner, Pyrénées-Orientales Autres Lieu 22700 PERROS-GUIREC, côtes d'armor Adresse Eglise Saint Jacques Ville Montner Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville 22700 PERROS-GUIREC, côtes d'armor Montner

22700 PERROS-GUIREC, côtes d'armor Montner Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montner/