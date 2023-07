visite animée MONTMORIN 63160 Montmorin, 16 septembre 2023, Montmorin.

visite animée 16 et 17 septembre MONTMORIN 63160

Visite et histoire du site et exposition.

Présentation du projet de jardin de plantes aromatiques et médicinales

MONTMORIN 63160 les Robertins Montmorin 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0680151670 UN ANCIEN TEMPLE PROTESTANT

Il a pour origine la querelle qui débute en 1872 entre les habitants du village de La Vialle et ceux du village de La Martre, rapidement rejoints par ceux des 23 autres villages et lieux-dits de la commune de Montmorin.

A cette époque c’est la chapelle du château de Montmorin , sise à La Vialle, qui sert de lieu de culte catholique. Elle aurait eu besoin d’importants travaux, mais les conseillers municipaux refusent ces dépenses et font le choix d’ériger une église.

Elle sera élevée à La Martre de préférence à La Vialle.

Se sentant lésés, de nombreux courriers et pétitions adressés à l’évêché et à la préfecture en attestent, les opposants à cette localisation se tournent vers le protestantisme.

Les autorisations obtenues, le terrain trouvé, les fonds réunis,

le chantier du temple est lancé en 1878.

Une issue surprenante à un conflit qui avait failli aboutir à la division de la commune.

Le tracé de la séparation avait même été arrêté au conseil municipal du 1er juin 1879.

Pendant une cinquantaine d’années des cultes protestants y seront célébrés.

A partir de 1937, le temple sert de résidence d’été pour des pasteurs et leurs familles, puis en 1957 il devient la propriété de Vacances et loisirs éducatifs d’Aubervilliers.

En 1963 le bâtiment est assez délabré.

Avec l’accord du consistoire, M et Mme Thomas, parents de l’actuelle propriétaire en font l’acquisition.

L’intérieur a depuis été aménagé pour une utilisation plus familiale parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Christine Thomas