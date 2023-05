Club Lecture Spécial Rencontres Littéraires 9 avenue pasteur Montmorillon, 6 mai 2023, .

Anne-Lise Dyck-Daure, programmatrice du festival, viendra vous présenter les différents auteurs qui seront présents aux prochaines Rencontres Littéraires de Montmorillon et leurs ouvrages..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 12:00:00. .

9 avenue pasteur Montmorillon médiathèque de Montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Anne-Lise Dyck-Daure, programmer of the festival, will present the different authors who will be present at the next Rencontres Littéraires de Montmorillon and their works.

Anne-Lise Dyck-Daure, programadora del festival, presentará a los diferentes autores que estarán presentes en los próximos Rencontres Littéraires de Montmorillon y sus obras.

Anne-Lise Dyck-Daure, die Programmgestalterin des Festivals, wird Ihnen die verschiedenen Autoren, die bei den nächsten Rencontres Littéraires de Montmorillon anwesend sein werden, und ihre Werke vorstellen.

Mise à jour le 2023-04-30 par ACAP