Carnaval de Montmorillon
Samedi 16 mars 2024, 10h00
Montmorillon
Tout public / gratuit

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Le thème de cette année vous permet de vous glisser dans la peau de votre héros de dessin animé favori ! Venez nombreux et participez aux batailles de confettis, aux concours des plus beaux déguisements, aux ateliers maquillage enfants et aux animations musicales !

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Jean-François Auzanneau