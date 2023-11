conférence « sensibilisation autour de la présence du moustique tigre » Montmorillon , Montmorillon, 22 novembre 2023, Montmorillon.

conférence « sensibilisation autour de la présence du moustique tigre » Mercredi 22 novembre, 16h00 Montmorillon , Entrée libre, réservation conseillée

Une conférence pour sensibiliser à la présence du moustique tigre sur notre territoire.

Cette animation est proposée en partenariat avec la CCVG, ce 22 novembre l’Écomusée a le plaisir d’accueillir la professeure Madame Cazenave-Roblot, spécialiste, pour un temps d’échange sur la présence du moustique tigre sur notre territoire et voir ce que chacun peut faire pour limiter sa prolifération.

Montmorillon , 6, rue Daniel Cormier, Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ecomusee86@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-49-91-02-32 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ecomusee86.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00

conférence moustique tigre

Ecomusee