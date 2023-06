Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Vienne Visites thématiques de l’été : « Dans les pas de Rossignol » Montmorillon Montmorillon, 28 juillet 2023, Montmorillon. Visites thématiques de l’été : « Dans les pas de Rossignol » Vendredi 28 juillet, 16h00 Montmorillon Gratuit Qui ne connaît pas les affiches scolaires des imprimeries Rossignol ? En route pour un circuit sur les pas de Rossignol dans la ville de Montmorillon. La démarche novatrice d’André et Madeleine Rossignol ne s’appliquait pas seulement à la pédagogie, ils avaient aussi une réflexion sur l’habitat pour leurs salariés…

Partons sur ces traces qui restent visibles à Montmorillon.

