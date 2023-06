Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Les nuits sonores Montmorillon Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Les nuits sonores Montmorillon Montmorillon, 22 juillet 2023, Montmorillon. Les nuits sonores 22 juillet – 4 août Montmorillon Tout public, gratuit Venez découvrir des groupes et artistes lors de concerts. 100% local ! En plein air – Musique rock, Pop, Jazz Swing…

• Match ! L’amour à l’ère numérique – Cour de l’ÉMIG (22/07) à 21h

• La Brigade du Kif -Place du Vieux Marché (28/07) à 21h

• Viviánn – Place du Vieux Marché (04/08) à 21h Montmorillon montmorillon 86500 Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T21:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

2023-08-04T21:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:00:00+02:00 concert sortir Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Montmorillon Adresse montmorillon 86500 Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Les nuits sonores Montmorillon Montmorillon 2023-07-22 was last modified: by Les nuits sonores Montmorillon Montmorillon Montmorillon Montmorillon 22 juillet 2023