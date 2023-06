Fête Nationale du 14 juillet Montmorillon Montmorillon, 14 juillet 2023, Montmorillon.

Fête Nationale du 14 juillet Vendredi 14 juillet, 10h30 Montmorillon Animations gratuites tout public

À l’occasion du cinquième centenaire de l’Édit de François Ier autorisant la construction de fortifi cations pour la ville de Montmorillon, et dans le cadre de l’année médiévale « Vox » organisée par le département de la Vienne, la ville de Montmorillon vous propose de venir profiter tout au long de la journée d’une Fête médiévale.

Au programme des festivités médiévales : exposition de Cartes Rossignol, marché médiéval et artisanal, jeux, spectacles et feu d’artifice.

Venez également découvrir les animations proposées par les professionnels de la Cité de l’Écrit, à l’intérieur des boutiques, au cœur d’un univers médiéviste et laissez-vous surprendre par la calligraphie de l’ARTelier de la Gartempe, le monde d’Arkhae Mundi, les démonstrations de dentelle au fuseau à la boutique d’Artisandart… où vous ne rentrerez plus par hasard…

La journée se terminera avec le traditionnel feu d’artifi ce tiré de la Maison-Dieu.

• 10h30 : Rassemblement place de l’Hôtel de Ville pour le départ du défi lé vers la Place St Martial

• 10h45 : Cérémonie commémorative – Place St Martial

• 11h15 : Passage en revue des matériels des pompiers – place du Maréchal Leclerc

Un vin d’honneur sera servi dans les jardins du square Medina Del Campo à l’issue de la cérémonie.

Marché médiéval et artisanal de la Cité – Cour de l’ÉMIG – de 10h à 22h

• Visites de la Maison-Dieu (chapelle Saint-Laurent et Octogone) par le Pays d’Art et d’Histoire à 11h et par l’Écomusée à 15h et 17h

• Balades à poney – Écuries du Rys – Cité de l’Écrit – de 10h à 17h et de 19h à 20h

• Spectacle « Les Coupeurs de bourses » – Place du Vieux Marché – à 11h30, 16h, 17h et 21h30 (spectacle 30 min)

• Pour les 2-6 ans, (taille 1,10m max) spectacle interactif Cour de La Préface « Le Tournoi des Petiots » par Cowprod et Compagnie de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

• Démonstration d’escrime médiévale par Ambroise Berthault et son équipe – Place Régine Deforges de 15h à 18h

• Initiation au tir à l’arc par le CPA Lathus – Place Régine Deforges – de 15h à 18h

• Spectacle équestre « Excalibur » par Jean-Louis Collin – Cour de la Préface – 18h à 18h45 précédé d’une déambulation équestre dans la Cité de l’Écrit

• Spectacle chorégraphique et chanté « Surgir d’entre les murs » – Compagnie Pic La Poule – au départ du parvis de la chapelle Saint-Laurent. Spectacle déambulatoire créé in situ et présenté à 19h puis à 20h30 (limité à 50 personnes).

Pic La Poule est conventionnée par la région Nouvelle Aquitaine, le département de la Vienne et la ville de Poitiers

• Prestation de feu « Scintillements nocturnes » – Compa gnie C’est Pas Permis – Place du Vieux Marché – 22h à 22h30

• Feu d’artifice – Maison-Dieu – 23h.

Montmorillon montmorillon 86500 Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T10:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

2023-07-14T10:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

Fête nationale 14 juillet