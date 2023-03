Balade patrimoine Au fil du temps, Montmorillon et sa rivière Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Balade patrimoine Au fil du temps, Montmorillon et sa rivière Montmorillon, 22 avril 2023, Montmorillon. Balade patrimoine Au fil du temps, Montmorillon et sa rivière Samedi 22 avril, 17h00 Montmorillon Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Gratuit. Prévoir bonnes chaussures. Sans inscription. patrimoine@ccvg86.fr, 05 49 91 07 53 Cette balade au fil de l’eau vous permettra de comprendre l’importance de la rivière dans l’histoire du site et l’implantation de la ville.

Une découverte ou redécouverte de toutes les activités, connues ou moins connues, liées à la rivière.

