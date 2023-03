Dessins en balade Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne

Dessins en balade Montmorillon, 1 avril 2023, Montmorillon. Dessins en balade Samedi 1 avril, 14h30 Montmorillon Gratuit sur inscription, ouvert à tous Le CPA Lathus vous propose de vous laisser guider lors d’une balade avec le CPIE Val de Gartempe et de découvrir les paysages de Montmorillon à travers le dessin. Débutant, artiste dans la vie ou artiste dans l’âme… Tout le monde peut y participer. RDV donné sur inscription. Réalisé dans le cadre de l’atlas de biodiversité communale de Montmorillon. Montmorillon montmorillon 86500 Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.71.54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00 environnement Montmorillon

Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Montmorillon Adresse montmorillon 86500 Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Dessins en balade Montmorillon 2023-04-01 was last modified: by Dessins en balade Montmorillon Montmorillon 1 avril 2023 Montmorillon Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Vienne