CARNAVAL Montmorillon, 18 mars 2023, Montmorillon.

CARNAVAL Samedi 18 mars, 10h00 Montmorillon

accès libre

A vos greniers et à vos machines à coudre ! A poils et à plumes sera le thème du prochain Carnaval de Montmorillon. Une programmation pleine de surprises bientôt dévoilée !

Montmorillon montmorillon 86500 Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Placé en tête des Carnavals de la CCVG selon un classement non officiel, le carnaval de Montmorillon se déroule comme chaque hiver, le 3ème samedi du mois de mars.

Le thème du Carnaval est à poils et à plumes, on attend vos propositions.

Venez participer aux défilés de chars, de fanfares et d’artistes de rue.

Et n’oubliez pas, grands et petits, de vous déguiser de la tête aux pieds.

Venez nombreux et participez aux batailles de confettis, aux concours des plus beaux déguisements, aux ateliers maquillage enfants et aux animations musicales !

La programmation est à venir !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-18T22:00:00+01:00