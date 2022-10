Marché/village de Noël Montmorillon, 9 décembre 2022, Montmorillon.

Marché/village de Noël 9 – 11 décembre Montmorillon

gratuit

De nombreux commerçants artisanaux et gourmands seront présents pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Animation musicale, jeux et passage du père Noël seront aussi au programme !

Montmorillon place du Maréchal Leclerc Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2022-12-09T17:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00