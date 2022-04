Montmorillon fête le printemps Montmorillon centre ville, 23 avril 2022, Montmorillon.

Montmorillon fête le printemps

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Montmorillon centre ville

**Soucieuse de s’engager pleinement pour préserver la biodiversité et dans la lutte contre le changement cli-matique, la ville de Montmorillon renouvelle son événe-ment « Montmorillon fête le printemps ».** **Jeux natures, projection de film, actions de sensibilisation en matière d’écologie, de protection de l’environnement, de jardinage au naturel, de connais-sance et de préservation du patrimoine naturel, (…), différentes animations gratuites pour les petits et les plus grands seront proposées tout le week-end par la municipalité et ses partenaires.** **Au programme : « fresque du climat » : animation pour sensibiliser aux enjeux climatiques organisée par le CPIE (3h, sur réservation, gratuit) ; une balade dé-couverte des Landes de Sainte-Marie par le Conser-vatoire d’Espaces Naturels ; une projection du film Animal au Cinéma Le Majestic et d’autres animations autour de l’environnement et de la dé-couverte de la biodiversité ! Le traditionnel marché aux plantes de Printemps aura lieu toute la journée du dimanche 24 avril sur la place du Maréchal Leclerc.**

pour les animations sur inscription : https://my.weezevent.com/montmorillon-fete-le-printemps

Animations printanières et marché aux plantes

Montmorillon centre ville place du maréchal leclerc 86500 Montmorillon Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T22:30:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T18:30:00