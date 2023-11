Pour les jeunes de 6 à 14 ans, un stage vannerie d’1/2 journée « brins d’osier et déco entrelacée » à l’Ecomusée Montmorillon bureau Ecomusée Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Mercredi 15 novembre, 14h30

à la découverte de la vannerie et du tressage végétal. Sur une

réalisation simple (type poisson) qu’ils emporteront, les jeunes

pourront s’initier à l’art des entrelacs.. Atelier encadré par Franck

Animation gratuite dans le cadre des actions en partenariat avec la ville de Montmorillon
Montmorillon bureau Ecomusée
2 place du Vieux Marché
Montmorillon 86500
Vienne
Nouvelle-Aquitaine
05-49-91-02-32
http://ecomusee86.fr

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T17:00:00+01:00

