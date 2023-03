Jeux d’autrefois Montmorillon bureau Ecomusée Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne

Jeux d’autrefois Montmorillon bureau Ecomusée, 12 avril 2023, Montmorillon. Jeux d’autrefois Mercredi 12 avril, 14h30 Montmorillon bureau Ecomusée gratuit Ce mercredi 12 avril, viens profiter des vacances de Printemps pour t’amuser et suivre les conseils de Franck avec l’Ecomusée. Les jeux vidéos n’ont pas toujours exister et avant les enfants savaient utiliser tout ce que la nature offrait pour fabriquer des jeux faciles à transporter. Tu seras surpris de tout ce que l’on peut faire avec un peu d’observation de la nature et de créativité. Montmorillon bureau Ecomusée 2 place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://ecomusee86.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-49-91-02-32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:30:00+02:00 – 2023-04-12T16:30:00+02:00

