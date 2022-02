Montmorillon atelier jeune public à l’Ecomusée : Bours’cuir Morpion 86500 Montmorillon, Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

C’est les vacances, le moment idéal pour voyager et s’amuser. Viens créer un bel objet qui te permettra de combiner déplacements et jeux avec cet atelier **_ »bours’cuir morpion »_** qui te permettra de réaliser une bourse en cuir qui se transforme en plateau de jeu de morpion ou tic-tac-toe. Rendez-vous ce 24 février au 2 place du Vieux Marché.

6€/jeune de 6 à 14 ans

Avec Franck de l’Ecomusée, viens créer une bourse en cuir qui se transforme en jeu de morpion pour t’amuser quand tu auras envie. 86500 Montmorillon, 2 place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

2022-02-24T14:30:00 2022-02-24T16:30:00

