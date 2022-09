MONTMIRAIL MUSICAL Montmirail Montmirail Catégories d’évènement: Montmirail

Sarthe

MONTMIRAIL MUSICAL Montmirail, 9 octobre 2022, Montmirail. MONTMIRAIL MUSICAL

2 Place du Château Château de Montmirail – Montmirail Sarthe Château de Montmirail – 2 Place du Château

2022-10-09 – 2022-10-09

Château de Montmirail – 2 Place du Château

Montmirail

Sarthe Montmirail L’équipe du Château de Montmirail, vous propose un concert dans le salon de musique classé de la Princesse de Conti. Au programme : Faure, Debussy, Ravel, Massenet, Rachmaninov, Les Fables de la Fontaine mis en musique. Maria Goso au chant, Claire Denis au piano et Eric Desbois au saxophone. Réservation recommandée. Tarifs : 12€¨/adulte et 6€¨/enfant. Possibilité de goûter gourmand : 6€¨. contact@chateaudemontmirail.com +33 2 43 93 72 71 Château de Montmirail – 2 Place du Château Montmirail

dernière mise à jour : 2022-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Montmirail, Sarthe Autres Lieu Montmirail Adresse Montmirail Sarthe Château de Montmirail - 2 Place du Château Ville Montmirail lieuville Château de Montmirail - 2 Place du Château Montmirail Departement Sarthe

Montmirail Montmirail Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmirail/

MONTMIRAIL MUSICAL Montmirail 2022-10-09 was last modified: by MONTMIRAIL MUSICAL Montmirail Montmirail 9 octobre 2022 2 Place du Château Château de Montmirail - Montmirail Sarthe Montmirail sarthe

Montmirail Sarthe