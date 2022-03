MONTMERCREDY – THÉÂTRE D’OBJETS Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

Montmédy Meuse Un spectacle de théâtre d’ombres intitulée « L’extraordinaire voyage de Simbad le marin » vous est proposé. C’est l’artiste Zémanel qui vous emmènera dans des histoires à travers un décor étonnant qu’il réalise lui-même.

Durée : 45 min

Pour qui ? Les enfants de 3 ans à 14 ans et +

Entrée gratuite.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Pays de Montmédy. Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy

