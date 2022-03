MONTMERCREDY THÉATRE D’OBJET Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

MONTMERCREDY THÉATRE D'OBJET Montmédy, 20 avril 2022, Montmédy. MONTMERCREDY THÉATRE D'OBJET Citadelle / Ville haute 2 Rue de l'Hôtel de ville Montmédy

2022-04-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-20 14:30:00 14:30:00

Montmédy Meuse Montmédy Spectacle : Théâtre d’objet – Mercredi 20 avril à 14h

Zemanel, comédien mais aussi auteur chez Flammarion jeunesse, vient présenter son nouveau spectacle « De l’autre côté des rochers qui penchent ». Ce spectacle au décor qui évolue en même temps que l’histoire, s’articule autour de la thématique des quatre éléments et l’aventure d’un jeune héros qui entreprend d’aller là où il est interdit d’aller.

Grâce à la musique, il dialogue avec un arbre séculaire et délivre un secret enfoui dans le ventre de la Terre…

Durée : 30 min / Tout public RDV à l’Office de tourisme de la citadelle de Montmédy

Entrée gratuite – Animation sous la surveillance des parents – Réservation conseillée

Contact : Office de tourisme transfrontalier du Pays de Montmédy – Tél. +33 (0)3 29 80 15 90 +33 3 29 80 15 90 http://www.tourisme-montmedy.com/ OTPM

