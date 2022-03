MONTMERCREDY – SPECTACLE DE CONTES MUSICAUX Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

Montmédy Meuse Montmédy Spectacle de contes musicaux

Mercredi 27 juillet à 14h

Par : Le Chat Dame

Lieu : musées

Thème : « Contes de mon enfance »

Durée : 45min

Gratuit

Tout public

Réservation au 03 29 80 15 90 tourisme.otpaydemontmedy@gmail.com +33 3 29 80 15 90 http://www.tourisme-montmedy.com/ Citadelle – ville haute 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy

