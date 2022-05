MONTMERCREDY – SPECTACLE DE CONTES ET LÉGENDES

Mercredi 10 août à 14h

Par : Le Chardon Debonnaire (Guillaume Louis)

Lieu : musées

Thème : Le cabinet de curiosité, contes et légendes en dialogue avec la collection du musée

Durée : 1h

Gratuit

Tout public

Réservation au 03 29 80 15 90

