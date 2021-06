Montmédy Montmédy Meuse, Montmédy MONTMERCREDY – ENQUÊTE DE L’INSPECTEUR MOUSTACHE Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

Montmédy Meuse La CPEPESC Lorraine vous attend à 14h et à 16h pour participer à l’enquête de l’inspecteur Moustache sur les chauves-souris.

RDV à l’Office de tourisme de la citadelle de Montmédy

Durée : 1h30

Dès 6 ans

15 enfants maximum par séance

Entrée gratuite – Réservation conseillée – Atelier sous la responsabilité des parents

Activité réalisée dans le respect des règles sanitaires. CPEPESC Lorraine

