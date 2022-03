MONTMERCREDY – DÉFIS DE JEUX DE SOCIÉTÉ Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

Montmédy Meuse Défis de jeux de société

Mercredi 21 septembre à 14h

Par : la Ludothèque du Centre Wilson

Lieu : à déterminer

Thème : Découverte de nouveaux jeux, moment convivial en famille ou entre amis.

Durée : 1h30

Gratuit

Tout public

Réservation au 03 29 80 15 90 Citadelle Ville haute 2 rue de l’Hôtel de Ville Montmédy

