Carole ESPACE FRANCOIS MITTERRAND, 26 janvier 2024, MONTMELIAN.

Carole ESPACE FRANCOIS MITTERRAND. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:00 (2024-01-04 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Carole est une jeune fille qui a grandi dans un village de montagne. Fille unique, elle a toujours été choyée par ses parents. Promise par son père à une carrière de championne de ski, elle a passé son enfance et son adolescence sur les pistes, et malgré un très bon niveau qui lui a valu de nombreux podiums, elle a décidé d’arrêter la compétition. Carole a d’autres rêves qui se situent bien loin du cadre soit disant idyllique qui a bercé son enfance. Alors aujourd’hui, c’est le grand bouleversement chez les Piraillet !Carole s’apprête à quitter ses parents et sa montagne natale, pour partir vivre son rêve d’actrice à Paris.Alors que sa mère s’affaire à lui coudre des poches intérieures pour la protéger des voleurs qui sévissent dans la capitale, son père, lui, tente en vain de la dissuader, en dépeignant d’une façon bien à lui, l’insignifiance de la vie parisienne. Pour Carole, c’est la promesse d’une vie nouvelle, et une échéance très importante : elle doit passer un casting pour jouer dans un film aux côtés de Jean Dujardin ! Alors que sa mère a déjà des paillettes plein les yeux à l’idée de la voir en haut de l’affiche, son père, ancré dans sa ruralité, n’aime ni les parisiens, ni le cinéma… D’ailleurs c’est qui Jean Dujardin ? Et comme rien ne se passe jamais comme prévu, la situation va vite déraper, et ces parents « si ordinaires » vont se révéler sous un jour nouveau. Et si les plus grands talents du cinéma français vivaient sous notre propre toit ? Carole

Votre billet est ici

ESPACE FRANCOIS MITTERRAND MONTMELIAN PLACE DU CENTENAIRE Savoie

17.0

EUR17.0.

