Ateliers sur le chevalier

Samedi 14 mai, 18h00
Entrée libre

Ateliers sur le chevalier et activité décoration d'une couronne dans le musée de la fortification

Musée Bastien-Lepage et de la Fortification
La Citadelle – Ville Haute, 2 rue de l'Hôtel de Ville, Montmédy, Meuse, Grand Est 55600

03 29 80 15 90 http://www.tourisme-montmedy.fr/ Le musée fut créé par Alfred Pierrot, maire de Montmédy de 1904 à 1908. Il porte le nom du célèbre peintre paysagiste et portraitiste Jules Bastien-Lepage, né à Damvillers en 1848, mort prématurément à Paris en 1884. Au début du siècle, le musée fut installé dans les deux pièces du premier étage de l’hôtel de ville. Alfred Pierrot eut la très louable idée d’y rassembler les portraits des personnages marquants de toute la région montmédienne.

En 1938, après la mort d’Emile Bastien-Lepage, certaines de ses oeuvres ont été attribuées au musée de Montmédy par ses exécuteurs testamentaires, ainsi que divers dessins de son frère, Jules. Le musée a malheureusement souffert des guerres. Il est resté en place pendant la première guerre mondiale au cours de laquelle plusieurs oeuvres ont disparu, dont des bustes en bronze. Il a été évacué pour la guerre de 1939-1945 et beaucoup d’oeuvres n’ont jamais réintégré Montmédy. samedi 14 mai – 18h00 à 21h00 © Guillaume Ramon

Heure : 18:00 - 21:00

