PORTES OUVERTES À LA FERME Ferme les Plumes du Sart, 18 juin 2023, Montmédy.

Visite des élevages bovins et volailles, atelier de transformation et huilerie. Marché de producteurs locaux. Dégustation et vente des produits. Animations et jeux pour tous. Petite restauration (réservation conseillée, places limitées).. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-18 17:00:00. 0 EUR.

Ferme les Plumes du Sart Fresnois

Montmédy 55600 Meuse Grand Est



Visit of the cattle and poultry farms, processing workshop and oil mill. Market of local producers. Tasting and sale of products. Animations and games for all. Small catering (reservation recommended, limited places).

Visita de las explotaciones ganaderas y avícolas, del taller de transformación y de la almazara. Mercado de productores locales. Degustación y venta de productos. Entretenimiento y juegos para todos. Merienda (se recomienda reservar, plazas limitadas).

Besichtigung der Rinder- und Geflügelzucht, der Verarbeitungswerkstatt und der Ölmühle. Markt mit lokalen Erzeugern. Verkostung und Verkauf der Produkte. Animationen und Spiele für alle. Kleiner Imbiss (Reservierung empfohlen, begrenzte Plätze).

Mise à jour le 2023-04-29 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY