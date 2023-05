EXPOSITION ‘LIBRE EXPRESSION’ Citadelle – ville haute – Casemate 49, 13 mai 2023, Montmédy.

Exposition collective : « Libre expression »

Du 13 au 27 mai 2023

Casemate 49 – rue de la poudrière 55600 Montmédy

Entrée libre

Horaires :

Le week-end : 14h à 19h

Lundis – mardis – vendredis : 13h à 18h. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 19:00:00. 0 EUR.

Citadelle – ville haute – Casemate 49 rue de la poudrière

Montmédy 55600 Meuse Grand Est



Group exhibition : « Free expression

From May 13 to 27, 2023

Casemate 49 – rue de la poudrière 55600 Montmédy

Free entrance

Opening hours :

Weekend : 2pm to 7pm

Mondays – Tuesdays – Fridays : 1pm to 6pm

Exposición colectiva: « Expresión libre »

Del 13 al 27 de mayo de 2023

Casamata 49 – rue de la poudrière 55600 Montmédy

Entrada libre

Horario de apertura :

Fines de semana: de 14:00 a 19:00 h

Lunes – Martes – Viernes: de 13.00 a 18.00 h

Gruppenausstellung: « Freier Ausdruck »

Vom 13. bis zum 27. Mai 2023

Casemate 49 – rue de la poudrière 55600 Montmédy

Eintritt frei

Öffnungszeiten:

Am Wochenende: 14h bis 19h

Montags – dienstags – freitags: 13 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-05-01 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY