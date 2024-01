ATELIER CERAMIQUE Montmaurin, jeudi 22 février 2024.

ATELIER CERAMIQUE Montmaurin Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:30:00

fin : 2024-02-22

Des poteries de service, des poteries sigillées (décorées et rouges) et autres objets en terre cuite évoquent les arts de la table à la période antique sont présentés au musée archéologique de Montmaurin.

Outils fournis – Protections non fournies

Pour enfants à partir de 7 ans (présence obligatoire d’un adulte)

Durée entre 1h30 et 2h

Sur réservation

5 EUR.

VILLA GALLO ROMAINE

Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie montmaurin@monuments-nationaux.fr



