L’ETERNEL ESPRIT DE MONTMARTRE MONTMARTRE Paris, dimanche 31 mars 2024.

VISITES SPECTACLES -L’ÉTERNEL ESPRIT DE MONTMARTREMerci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite. On raconte à Montmartre que le fantôme de la Belle Gabrielle, une mystérieuse danseuse du Moulin Rouge et modèle d’Amédéo Modigliani, hante les ruelles et les cabarets de la Butte, le soir venu… On raconte à Montmartre que Jean-Jacques de la Tour, le passionné guide des visites-spectacles, est tombé éperdument amoureux d’une superbe jeune femme habillée en costume de la Belle Époque qu’il a furtivement aperçu à la terrasse d’un café de la Place des Abbesses… Il fut tellement ébloui, qu’il n’a même pas pensé à lui demander son nom… On en raconte des choses à Montmartre… Et pour qui sait tendre l’oreille, les murmures du passé bruissent encore aux coins des rues…Replongez-vous dans le merveilleux Montmartre de la Belle Époque. Rencontrez les protagonistes, en chair et en os, qui en ont fait l’Histoire, au détour d’une ruelle, d’une vigne ou d’un ancien cabaret… Retracez le fabuleux destin de la Belle Gabrielle… Retrouvez l’Esprit de Montmartre auprès de ceux qui l’ont connu, les artistes du Bateau-Lavoir, les mauvais garçons du Petits Maquis, Les Petits Poulbots de la rue Lepic, tous ces personnages truculents qui ont fondé la réputation mondiale du quartier le plus célèbre et le plus pittoresque de Paris… Informations complémentaires :• Durée : 1h30.• Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 20.00 – 80.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 14:30

Réservez votre billet ici

MONTMARTRE DE SITE EN SITE 75018 Paris 75