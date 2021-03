Paris Musée de Montmartre Paris Montmartre et la Commune Musée de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Montmartre et la Commune Musée de Montmartre, 15 avril 2021-15 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 15 avril au 16 mai 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h

payant

Le Musée de Montmartre propose une exposition retraçant l’histoire de la Commune de Paris à Montmartre. Engagée depuis juillet 1870 dans la guerre contre la Prusse, l’armée française capitule à Sedan le 2 septembre, entraînant la chute du Second Empire et la proclamation de la République deux jours plus tard. Paris, siège du nouveau gouvernement, choisit de résister à l’invasion prussienne. Le siège de la ville, long et pénible, s’achève le 28 janvier 1871 avec la signature de l’armistice, laissant un goût amer à ses habitants, humiliés. Paris gronde. Le 18 mars 1871, l’armée de Thiers tente de récupérer les canons entreposés sur la Butte Montmartre ; habitants et gardes nationaux s’y opposent, Paris se soulève : c’est le début de la Commune de Paris. S’ensuivent 72 jours d’insurrection et de combats entre fédérés et Versaillais, au cours desquels Montmartre joue un rôle décisif. La « Semaine sanglante » met fin à cette parenthèse intense et passionnante de l’Histoire, laissant derrière elle des milliers de victimes. A l’aide de documents originaux issus des archives de la Société du Vieux Montmartre (photographies, gravures, lettres, documents officiels, coupures de journaux…), revivez l’histoire de la Commune là où elle a commencé. Une exposition organisée par la Société du Vieux Montmartre. Expositions -> Histoire / Civilisations Musée de Montmartre 12, rue Cortot Paris 75018

