Montmartre enchanté Départ place des Abbesses à la sortie du métro Abbesses Paris, 26 mai 2023, Paris.

Du vendredi 26 mai 2023 au mardi 31 décembre 2024 :

dimanche

de 14h00 à 15h30

jeudi

de 11h00 à 12h30

vendredi, samedi

de 15h30 à 17h00

.Tout public. payant

Montmartre Enchanté la visite chantée et commentée originale de la butte avec la cantatrice Veronica Antonelli. Répertoire constitué d’airs lyriques, de chants sacrés, d’opérette, de musique baroque, de chansons françaises, de chansons internationales selon le public. Commentaires en français et en anglais. Durée 1H20 à 1H30. Conçue accessible tout public, en cas de difficultés motrices merci de contacter directement l’artiste qui adaptera son parcours.

Et si vous visitiez Montmartre en suivant la voix de la cantatrice Veronica Antonelli ?

Montmartre Enchanté, la visite originale à la fois chantée et commentée de la butte par la cantatrice Veronica Antonelli vous enchante depuis la place des Abbesses au Sacré-Cœur ! Insolite et inédit ce projet innovant et éco-responsable est soutenu par l’UNESCO depuis 2019. Il est une des déclinaisons du concept initial créé en 2005 par Veronica Antonelli celle surnommée par la presse « la voix du patrimoine » : « Monuments Enchantés » Durée 1H20 à 1H30. Lauréat de quatre Prix et conçu designed for all, Montmartre Enchanté est inclusif. En cas de difficultés motrice, contactez l’artiste. Réservation obligatoire.

Possibilité de VIP DIVA TOUR exclusif à la demande de 1 à 5 personnes.

Départ place des Abbesses à la sortie du métro Abbesses Place des Abbesses 75018 Paris

Contact : https://www.veronicaantonelli.com/montmartreenchanté +33621729085 contact@veronicaantonelli.com https://www.facebook.com/Divantonelli https://www.facebook.com/Divantonelli https://www.veronicaantonelli.com

Véronica Antonelli Véronica Antonelli